CINE | TWO DAYS, ONE NIGHT

Por Luis Trelles

Marion Cotillard, la protagonista de Two Days, One Night, cinta que reseñamos, no ganó el Oscar correspondiente a la mejor actriz protagónica femenina del año 2014, concedido a Julianne Moore. De haberlo obtenido se hubiera convertido en la primera intérprete que recibía dos veces ese galardón de la Academia de las Artes Cinematográficas por su participación en filmes europeos (la primera vez obtuvo el Oscar por su papel en Piaf, en el año 2007). Ello, sin embargo no le impide que estemos tanto frente a una cinta distinta de las que regularmente se estrenan como ante una actuación brillante, rendida por Cotillard.

Two Days, One Night es un filme diferente porque en su poco más de hora y media, con realismo evidente y sin efectos de ninguna clase, presenta a los espectadores un drama cotidiano, parecido al de aquella película extraordinaria de Vittorio de Sica titulada Ladrón de bicicletas. El parecido entre la cinta de De Sica y el filme realizado por Jean-Pierre y Luc Dardenne reside en el tema tratado por ambas películas: el de la necesidad de empleo de las figuras centrales de ambos filmes.

En el primer caso, “Ladrón de bicicletas”, el desempleado -un padre de familia- lleva dos años en la calle y al conseguir el trabajo, lo pierde casi de inmediato al robarle su bicicleta, absolutamente necesaria para continuar en el empleo. Tal robo lo lleva a la búsqueda desesperada de la misma.

En el caso de Sandra, la figura central de Two Days, One Night, de lo que se trata es de impedir su despido, para lo cual en un plazo perentorio, al que alude el título, debe visitar a sus compañeros de trabajo y convencerlos para que renuncien a la prima que les ha sido ofrecida y voten, en vez, para que la reinstalen en su posición, que se pagará con el importe de tales primas.

La gestión lleva a la mujer a visitar a cada uno de sus compañeros obteniendo respuestas muy opuestas, desde las generosas y solidarias hasta las negativas, entre ellas una muy hostil, que no desdeña recurrir a la violencia física para hacer saber el desagrado que siente ante semejante pedido.

Filme austero y realista en que la acción sucede mayormente en las calles o en interiores de viviendas carentes de esos ‘valores de producción’ de que tanto gusta el cine norteamericano; Two Days, One Night depende para su efectividad de la trama y sus incidentes, pero sobre todo de las actuaciones, presididas por la que ofrece Marion Cotillard en el papel protagónico. Resulta del todo lograda y se caracteriza por la contención, con ausencia de lo melodramático, lo que la hace más poderosa.

El filme confirma la excelencia cómo intérprete de Marion Cotillard y la valía temática del cine de los Dardenne, dos veces receptores de la Palma de Oro que concede cómo máximo galardón el Festival de Cannes, por sus películas Rosetta (2002) y Le Fils (2005).