Celebrando la llegada anual al Caribe de las aves migratorias en el centro ambiental Santa Ana (Casa)

¡Ya comenzó! Ya sentimos la ansiedad migratoria del otoño, cuando miles de aves cambian sus patrones de sueño y se vuelven hiperactivas antes y después del atardecer. El término alemán “zugunruhe”, compuesto por: “zug” (mover, migración) y “unruhe” (ansiedad), marca la época del viaje anual que miles de reinitas, chorlos, charranes, gaviotas y muchas otras más emprenderán para llegar a sus áreas de invernada; buscando alimento abundante durante el invierno. En Puerto Rico, nos unimos a las celebraciones del Caribe a través de nuestro Zugunruhe 2016 – Festival de Aves Migratorias a llevarse a cabo el próximo domingo 30 de octubre del 2016 en el Bosque Estatal de San Patricio, localizado en la Calle Ensenada en San Juan. Esta actividad gratuita es realizada por el Centro Ambiental Santa Ana de la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico, la Comunidad Asociada de Caparra Heights, Inc. (CACHI) y el Departamento de Recursos Naturales Ambientales en colaboración con Environment for the Americas, Birds Caribbean y el Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Durante el festival se realizarán recorridos de observación de aves, charlas, juegos y manualidades para promover la educación sobre las aves, el fenómeno de la migración alada y la fragilidad de este fenómeno natural ante las actividades humanas. “Este año deseamos enfatizar la importancia de la conservación de los ecosistemas que necesitan estas especies de aves en esta temporada, y como siempre hacemos en el CASA, queremos invitar a grandes y niños(as) a descubrir todos servicios y beneficios que nos brindan” destacó Dayamiris Candelario, Intérprete Ambiental y Directora del CASA. Esta es una de las tantas actividades educativas en el Caribe para celebrar anualmente el Día Internacional del Ave Migratoria, promovido por Environment for the Americas. Añadió que “las personas siempre hemos admirado a las aves, imaginado los peligros y visicitudes de sus viajes anuales y cuán serio puede resultar para un ave cansada de volar el que alguna de sus paradas no brindara el alimento o refugio que necesita durante el trayecto por la destrucción de áreas naturales.” Este año el tema del festival es “Extiende tus Alas por la Conservación de las Aves” donde se destaca cómo las leyes y las áreas protegidas ayudan a conservar las aves migratorias y qué acciones podemos llevar a cabo para ayudarlas. Esto evidencia la necesidad de unir esfuerzos en toda América en donde muchas naciones compartimos la etapa más importante en la vida del ave migratoria; su viaje anual entre sus áreas de reproducción y sus áreas de invernada.

La participación del festival es libre de costo, así que recuerda traer tus binoculares, vestimenta fresca y cómoda para caminar en un bosque, zapatos cerrados, botella de agua reusable (agua disponible en el Bosque), meriendas, cámara fotográfica, dinero (por si desea adquirir material educativo) y muchas ganas de pasarla bien aprendiendo de las aves que nos visitan cada año.

Esta actividad fomenta el Contacto Verde. Los estudiantes que asistan d eben llevar la hoja que se les provee en la escuela para registrar sus horas. Al llegar a la actividad deben pasar a registrarse y de igual forma registrar su hora de salida para certificar las horas de participación del festival. Se les contará horas de contacto verde por el tiempo que permanezcan y participen de la actividad. Esta sería una excelente oportunidad para ellos y sus familiares. Para más información escribe a centroambiental@gmail.com o búsquenos en Facebook: Centro Ambiental Santa Ana, CASA.

¡Agarra tus binoculares y descubre cuáles aves migratorias usan nuestro bosque como parada migratoria!

Nota: Estacionamiento limitado en las afueras del Bosque Estatal de San Patricio. Por aire limpio para las aves, comparte el vehículo con otros.