Asociación de Estudios Puertorriqueños premia libro de investigadora de UPR-Cayey

La doctora Isar Pilar Godreau, investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) fue premiada por la Asociación de Estudios Puertorriqueños (PRSA, en inglés) con el Frank Bonilla Book Award por su contribución al tema del racismo y su relación con los discursos sobre la nación en Puerto Rico según discutido en su libro más reciente Scripts of Blackness: Race, Cultural Nationalism and U.S. Colonialism in Puerto Rico. La premiación se llevó a cabo durante la sesión plenaria de Conferencia de la PRSA en la Universidad de Maryland.

“El premio denota el reconocimiento de un tema que décadas atrás no era tan popular. Le debo mi agradecimiento a mucha gente, pero sobre todo a los residentes del barrio de San Antón que me abrieron sus puertas y me permitieron realizar esta investigación en su comunidad. El libro está basado en un estudio etnográfico del barrio de San Antón de Ponce y examina las representaciones institucionales y locales sobre la herencia africana y el folklor negro de la comunidad como un proceso cargado de poder que es inherentemente selectivo y político, no neutral o natural”, expresó la doctora Isar Godreau.

En Scripts of Blackness, Godreau explora cómo distintos discursos dominantes o “libretos” sobre la raza, la negritud y la mezcla racial en Puerto Rico “se han utilizado para enfrentar el poder colonial de los Estados Unidos, argumentando que somos supuestamente hispanos o moralmente superiores al norte americano por no ser racistas”. Godreau critica las bases de este nacionalismo cultural por ser un discurso que privilegia el blanqueamiento, representa a la negritud como un elemento exótico o folclórico, e interpreta las acusaciones en contra del racismo como ajenas a nuestra realidad.

El libro describe los debates, las jerarquías sociales y los discursos coloniales y racistas que informan la racialización de San Antón y la representación de sus residentes. De acuerdo con la ex directora del Instituto de Investigación Interdisciplinaria de la UPR-Cayey, la influencia geopolítica de Estados Unidos informa procesos de racialización en Puerto Rico que distinguen “lo mezclado” de “lo negro”, promoviendo que comunidades marcadas como “negras” a menudo se interpreten como excepcionales, exóticas o no modernas, cuando son bastante representativos de un país caribeño como Puerto Rico. Scripts of Blackness proporciona una visión crítica de gran alcance que resalta las dinámicas políticas, económicas e históricas que operan detrás del despliegue estratégico de “libretos” sobre la negritud, la blancura y la mezcla racial en Puerto Rico.

El premio, en honor a Frank Bonilla, una de las figuras más destacadas y fundacionales del campo de la sociología, tiene la intención de reconocer, resaltar y distinguir el libro más notable producido sobre los estudios Puertorriqueños entre abril 2014 y 2016. En esta ocasión el premio lo compartieron la Dra. Godreau y el escritor Nelson A. Denis por su libro War Against All Puerto Ricans.