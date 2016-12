ICP publica primera novela juvenil llena de misterios

La Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) presentará el libro Consultores de misterios de Sylma García González -ganadora del Primer Premio Nacional de Literatura Juvenil del ICP- el sábado 19 de noviembre a la 1:30 p.m. en la Librería del ICP en el Viejo San Juan. Durante la presentación se llevará a cabo un conversatorio en el que participarán la profesora y escritora Sofía Cardona, el ilustrador de la novela, José Hernández, y la editora del libro, Carmen Rodríguez Marín.

Sylma García ha escrito cinco novelas juveniles, de ellas Consultores de misterios (ICP, 2016) es la segunda en publicarse. Alega la autora que el galardón recibido en la pasada edición de los Premios Nacionales de Literatura que otorga anualmente el Instituto, ha servido para reafirmar su vocación literaria.

“Siempre he sido una ávida lectora y, ahora que me he convertido en madre, me he puesto a pensar en lo mucho que me gustaría que mi hijo compartiera esa afición. En estos tiempos, la literatura debe competir con la fuerte atracción de los juegos de vídeo, la Internet y la televisión, entre otros. Sin embargo, siempre me ha parecido que una historia bien contada, poblada de personajes con los que los lectores se puedan identificar, es capaz de vencer a los aparatos tecnológicos más modernos. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, los lectores juveniles son un público exigente, observador e intuitivo, que no tiene reparos en abandonar una lectura que les resulta aburrida o, incluso, cuestionar la forma en que se hila una trama.”, dijo la autora, Sylma García González, sobre su proceso de escritura.

García González completó su doctorado en Estudios Hispánicos, con concentración en literatura española del Siglo de Oro, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Se ha desempeñado como profesora en varios recintos de la Universidad de Puerto Rico, así como editora de la prestigiosa Revista de Estudios Hispánicos, de dicha Institución. Ha publicado artículos en revistas académicas y presentado ponencias en congresos dentro y fuera de su país.

El director ejecutivo del ICP, Jorge Irizarry Vizcarrondo señaló: “nos sentimos muy complacidos con la oportunidad que representan los Premios Nacionales de Literatura del ICP en cuanto al fomento de la escritura y la lectura. La publicación de historias entretenidas dirigidas especialmente para los lectores jóvenes es de suma importancia, por ello, nos enorgullece publicar por vez primera una novela dirigida a ese público tan desatendido”.

El libro ya está disponible en las tiendas del ICP ubicadas en San Juan, Ponce y Utuado. Para más información puede comunicarse a la Librería del ICP del Viejo San Juan al (787) 721-5105, cuyo horario es todos los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. incluyendo sábado y domingos.