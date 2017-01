Bianca Sofía Montoya: Diversidad de mujeres sobre un lienzo

Por Myrna Liz Rodríguez Marrero

Video y fotos por Gilberto Vázquez Gómez

El arte que realiza la estudiante de relaciones públicas y publicidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), Bianca Sofía Montoya, es atrevido, coqueto y excéntrico. Las muñecas que dibuja a diario han creado su propia norma y han marcado tendencia en las redes sociales.

Montoya empezó a pintar desde niña. Tomó clases de arte en el Museo de Arte y en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, donde participó en todos los campamentos de verano. Aunque se inclina a dibujar exclusivamente mujeres y no tiene claro de dónde nació su pasión, sí reconoce que desde el espacio femenino ha logrado crear y encontrarse como artista. “Cuando yo me metí en un campamento de diseño de modas ahí me di cuenta que me encantaban las siluetas y la femineidad y las pestañas y los labios y hacerlas ver bien flaquitas, y después de que cogí varios cursos en Lisa Thon pues me quedé dibujándolo y me ponía hacerlo entre las clases,” comentó la jerezana.

Al iniciarse en la pintura de mujeres la estudiante comenzó a recibir llamadas de sus amigas solicitándole trabajos personalizados. Las publicaciones de su arte vieron luz por primera vez en las redes sociales y, tras el visto bueno de las personas, nacieron sus famosas Unusual Girls.

“Todas las muñecas que dibujo yo quisiera ser ellas en algún momento. Obviamente… no puedo comprar todo lo que encuentro para dibujar, pero si no lo puedo poseer y tenerlo en mi closet pues lo puedo dibujar y que alguien lo tenga en su casa y pues estoy logrando lo más cercano a yo tenerlo y poder caminar por ahí con él puesto,” expresó la joven.

La artista tiene una muñeca estándar por la cual se rige a la hora de crear: La misma cara, los mismos hombros y luego coloca las tendencias de moda. Actualmente, entre los medios que utiliza para pintar se encuentran el lápiz de color, el acrílico, el canvas y, cuando tiene que realizar murales al exterior, utiliza pinturas más resistentes. Montoya ha creado un mundo de colores solo para mujeres en el cual le ha dado énfasis a la mirada femenina; largas pestañas y ojos grandes como los de ella.

“Me gusta dibujarlas de perfil… siento que es lo más que domino ahora mismo y todo el mundo me dice que debería expandirlo y hacerlas completas, pero me encanta el cuello largo y que estén así como bien puestas,” declaró la universitaria.

Las revistas de modas, diversas páginas de las redes sociales y algunos artistas, como Anabele Englund, son responsables de inspirar los atuendos que portan las famosas Unusual Girls. La estudiante de publicidad admira el trabajo artístico de Andy Warhol, también de artistas más contemporáneos como Oliver Hibert y sigue muy de cerca el trabajo de Plastik Magazine, una revista de diseñadores gráficos.

Las muñecas, sin duda, son un resultado de la personalidad extrovertida de la artista, la cual siempre va vestida de colores llamativos y espejuelos muy originales. Montoya se considera a sí misma una Unusual Girl, aunque cada semana su definición de estilo inusual perfecto cambia.

“Yo diría que cada una semana cambiaría porque siempre estoy metida en las redes o viendo revistas o buscando referencias… Así que siempre estoy cambiando, igual como la moda sigue cambiando y siguen apareciendo cosas nuevas… Por eso sigo haciendo muñecas diferentes porque siempre cambia mi visión de lo que es perfecto para mí,” destacó la futura publicista.

Por otra parte, la estudiante disfruta épocas como Halloween ya que todas las personas aprovechan el día para disfrazarse y sacar a pasear su lado inusual. La pasión por los disfraces, el maquillaje y los accesorios fuera de lo normal le nace desde niña ya que su mamá es maquillista.

A pesar de que el arte ocupa un espacio importante en su vida, Bianca Sofía es de las aventureras que le encanta desconectarse los fines de semana del ruido del área metropolitana. Esta parte de su vida la relata el bronceado perfecto que siempre lleva sobre la piel.

“Me encanta irme de weekends y salirme del área metro, irme lejos, no puedo bregar con los jangueos, ni nada del área metropolitana. Tengo que irme a lugares diferentes, me encanta quedarme en sitios que nunca he ido, irme para el bosque, para El Yunque, irme lejos, me encanta irme de viaje,” admitió.

Lo interesante del arte de Bianca Sofía es que no se repite. La mente inquieta de Montoya no conoce la palabra límite al momento de crear cosas inusuales sobre un lienzo. Además, a la hora de ordenar las clientas tienen la opción de dar sus propias características y así pueden obtener una Unusual Girl personalizada. También, se puede buscar entre las diversas muñecas realizadas por la propia artista, ya que sin duda siempre habrá una Unusual Girl con la que cualquier mujer se pueda identificar.