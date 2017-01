El Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico – Río Piedras anuncia su ciclo de CONFERENCIAS CARIBEÑAS 20 para el segundo semestre del año académico 2016-2017. Adjunto, se halla el calendario con las conferencias programadas para las próximas semanas. Para información, favor de comunicarse al 787-764-0000, x-87737 o escribir a: iec.ics@upr.edu

The Institute of Caribbean Studies, University of Puerto Rico – Río Piedras, announce its CONFERENCIAS CARIBEÑAS 20 lecture series, to be held during the second semester of the 2016-2017 academic year. Attached, the program with the upcoming presentations. For further information please call 787-764-0000, x-87737 or write to iec.ics@upr.edu

El programa de CONFERENCIAS CARIBEÑAS es una de las actividades del IEC para cumplir con el objetivo de divulgación de las investigaciones sobre el Caribe. En el programa participan ponentes de la Universidad de Puerto Rico y de otras instituciones académicas o de investigación. Cada ponencia es comentada usualmente por otro estudioso del tema expuesto. Durante la actividad se distribuye una breve bibliografía temática compilada por el personal bibliotecario de la Biblioteca Regional del Caribe del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Conferencias Caribeñas 20

Presentadas por el Instituto de Estudios del Caribe

Segundo semestre: enero – mayo 2017

JUEVES, 2 febrero, 1:00 – 3:00 pm

Dra. Maritza Barreto, UPR-Río Piedras; Dr. Rafael Méndez Tejeda, UPR-Carolina

Retos del cambio climático en las costas de Puerto Rico y la República Dominicana

JUEVES, 9 febrero, 1:00 – 3:00 pm

Dr. Antonio Gaztambide Géigel, UPR-Río Piedras

¿Mesoamérica desde el Caribe? “La invención del Caribe” (revisitado)

JUEVES, 16 febrero, 1:00 – 3:00 pm

Dr. Reinaldo L. Román, University of Georgia

Espiritismo y planificación urbana en Cuba: La regeneración de La Habana y Oriente después del 1898

MARTES, 21 febrero, 10:00 – 12:00, 1:00 – 4:00 pm

Presentación de documentales sobre Haití por el Dr. Frantz Voltaire (Centre International Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne): Puerto Príncipe Mío (2000), Maestro Issa (2008) y Ayiti Toma, the Land of the Living (2013), entre otros

MIÉRCOLES, 22 febrero – 15 marzo

Exhibición de la Colección Alfred Nemours de Historia Haitiana, Colección Josefina del Toro, Edificio José M. Lázaro, Prof. Aura López, UPR-Río Piedras

JUEVES, 23 febrero, 1:00 – 3:00 pm

Presentación y discusión del libro del Dr. Guy Pierre, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, La crise de 1929 et le Développement du Capitalisme en Haïti: Une perspective de longue durée et une conjoncture perdue (Montreal: CIDIHCA, 2015)

JUEVES, 2 marzo, 1:00 – 3:00 pm

Dr. Raymond Laureano Ortiz, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe

La paradiplomacia de Puerto Rico en los ochenta y los noventa: Encuentros cercanos con el Gran Caribe y más allá

MARTES, 14 marzo, 1:00 – 3:00 pm

Dra. Erica Moiah James, Yale University

The Visual Creole of 19th Century Haitian Portraiture

JUEVES, 16 marzo, 1:00 – 3:00 pm

Prof. Miguel Ceara Hatton, Centro de Estudios Económicos y Sociales José Luis Alemán, Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, República Dominicana

Conferencia Magistral Gordon K & Sybil Farrell Lewis:

Las Antillas Mayores: Cinco crisis socioeconómicas diferentes

VIERNES, 17 marzo, 10:00 am – 12:00 m

Dra. Zuleica Romay Guerra, Casa de Las Américas, Cuba

Conversatorio sobre cultura, racialidad y raza en Cuba y Puerto Rico

MARTES, 21 marzo, 1:00 – 3:00 pm

Dra. Ivette Chiclana, UPR – Río Piedras

De Guinea y Saint Domingue a las haciendas de labor de Río Piedras: Movilidad y adeudaciones sociopolíticas de los negros y morenos esclavos, mulatos y pardos libres en Puerto Rico, entre 1790-1820

JUEVES, 30 marzo, 1:00 – 3:00 pm

Dr. Ricardo Pérez, Eastern Connecticut State University

Construyendo sostenibilidad: Desarrollo económico y conservación ambiental en un “polo turístico emergente” de Cuba

VIERNES, 7 abril, 10:00 am – 12:00 m

Dr. Paul Estrade, Universidad de Paris VIII

Del anticolonialismo al antiimperialismo, de la descolonización mental a la liberación espiritual: El prometeísmo de José Martí

VIERNES, 28 abril, 10:00 a.m – 12: 00m / 1:00 – 3:00 pm

Dr. Nicholas Faraclas & Dr. Dannabang Kuwabong, UPR-Río Piedras

El Caribe Plurilingüe 8: Presentaciones de estudiantes graduados del Programa Graduado de Lingüística y del Departamento de Inglés, Facultad de Humanidades, UPR-RP

Las conferencias se llevarán a cabo en el Anfiteatro Manuel Maldonado Denis (CRA 108), Facultad de Ciencias Sociales, UPR-RP (excepto cuando se indique lo contrario). Transmisión EN VIVO en el portal de la UPR-RP, http://www.uprrp.edu Cualquier cambio en la programación de las Conferencias Caribeñas, ya sea de fecha, hora o lugar, se anunciará con antelación.

