Nueva temporada de Jazz in the New Millennium

Este sábado 13 de mayo, a las 12 del mediodia, comenzará la séptima temporada de Jazz In The New Millennium en Radio Universidad de Puerto Rico, que nos traerá una gran constelación de estrellas. La misma estará enfocada en artistas excepcionales que comenzaron sus carreras a mediados del siglo 20 y que en este milenio, continuan resonando con fuerza. El listado de músicos a presentarse podria interpretarse como un recorrido por los grandes nombres del Salón de la Fama del Jazz:

Wayne Shorter- Mayo 13

Pharoah Sanders- Mayo 20

Roy Hanes- Mayo 27

Eddie Henderson- Junio 3

Chick Corea– Junio 10

Sonny Rollins- Junio 17

Charles Lloyd- Junio 24

Kenny Baron – Junio 23

Jack DeJohnette- Julio 8

Ron Carter – Julio 15

Jimmy Heath- Julio 22

Eddie Palmieri- Julio 29

Randy Weston- Agosto 5

Jazz In The New Millennium se transmite los sábados a las 12 del mediodía por el 89.7 FM en San Juan y el 88.3 FM en Mayagüez de Radio Universidad de Puerto Rico. Pueden también accesar las transmisiones via internet en www.radiouniversidad.pr. Pueden obtener actualizaciones de la programación y otras informaciones relevantes en Facebook: Radio Universidad de Puerto Rico, o en Twitter: @radioupr