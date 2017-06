CINE | KING ARTHUR

King Arthur

Reseña por Luis Trelles

Las leyendas son de gran utilidad para el cine porque pueden trabajarse por el medio con toda la libertad, dotándolas según sus intenciones de cuantos elementos fantásticos se le ocurra a los productores.

King Arthur, película de estreno reciente, se inspira en la leyenda del rey Arturo y sus proezas entre la cuales sobresale la obtención de la espada Excalibur, sacada de un tronco en que se hallaba encajada, hazaña que le valió a ese monarca renombre universal.

Esa leyenda ha sido trabajada por el medio fílmico en varias ocasiones sobresaliendo dos versiones. Una, titulada Camelot, es una cinta romántica perteneciente al género musical, protagonizada por Richard Harris, Vanessa Redgrave y Franco Neri; la otra procede de los estudios que fundara Walt Disney y- como era de esperarse- es una cinta de dibujos animados. Se titula The Sword in the Stone.

King Arthur difiere radicalmente de las cintas mencionadas pues, por una parte, no tiene nada de romántica y, de la otra, sus personajes son reales y no dibujos animados. Estos intérpretes, bajo la dirección de Guy Ritchie (el realizador en 2015 de una nueva versión de The Man from UNCLE) quedan supeditados al despliegue aparatoso de los efectos especiales.

Su guión que ha sido establecido por varios guionistas, entre ellos el propio director de la cinta, Guy Ritchie, presenta a un Aruto niño, privado de sus padres y de su alto rango por la ambición de poder y las intrigas que no se detienen ni ante el asesinato de su tío, Vortigern. Crece así Arturo en un burdel ubicado en un Londres conocido por su nombre en latín y se expone a toda clase de peligros. Busca evadir su destino y no convertirse en el poseedor de la espada prodigiosa y, en definitiva, en el poderoso rey Arturo de la leyenda, creador de los caballeros de la tabla redonda y de ese reino mítico llamado Camelot, en que imperó la felicidad.

Este Arturo es diferente pero su deseo de pasar inadvertido y llevar una existencia promedio no es atendido. Lo ayudan a vencer a su maligno tío y acabar con su poder una maga y un grupo de leales servidores, entre los cuales se encuentra Bedivere.

Lo que caracteriza y distingue a esta producción son los efectos especiales que hacen posible la grandilocuencia de la película. Así aparecen elefantes gigantescos, aves depredadoras y enormes serpientes que lo atacan con frecuencia.

Cinta de ritmo rapidísimo- a veces las imágenes pasan tan veloces que dan la impresión de ser subliminales- King Arthur viene acompañada de una banda sonora tan estridente como sus efectos especiales.

Un reparto presidido por Charlie Hunnam en el papel del rey Arturo se completa con las participaciones de Jude Law en el rol del maligno Vortigern, Astrid Berges-Frisbey (la maga) y Djimon Hounsou, que asume el papel del leal Bedivere.