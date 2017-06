Escuela de Profesiones de la Salud y MMM dan vida y salud a nuestros viejos

“A mí me da vida salir a bailar, ir al casino, a las bohemias…No me pierdo ni un baile de muñeca”, exclamó Doña María de 90 años. “A mí salir a observar la naturaleza. Ver el verdor y lo que no es verdor me tranquiliza”, dice en una voz serena Doña Rosin de 70 años de edad. “¡Chinchorrear es bueno!”, se escucha a lo lejos.

Así comenzó la dinámica rompe hielo del Campamento de Verano Vida y Salud de la Escuela de Profesiones de la Salud (EPS) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), con la contestación a la pregunta ¿Qué les da vida?.

“El Campamento Vida y Salud reconoce las necesidades de bienestar que tienen los adultos mayores. Buscamos enriquecer sus vidas mediante la participación activa en actividades educativas, de recreación, y servicios preventivos de salud, explicó la doctora Wanda I. Colón, Decana Asociada de la Escuela y organizadora de la actividad.

Entre las singulares respuestas de nuestros viejos se notó que hay un gran espíritu de aventura dentro de su ser. Y es que ante la gran necesidad de actividades para nuestros adultos mayores, Vida y Salud busca ser una opción de orientación y esparcimiento para adultos de 65 años o más deseosos de activar su vida y llenar su quehacer diario.

“En la EPS estamos comprometidos con la comunidad, en especial con los adultos mayores. Por segundo año consecutivo y gracias al apoyo de Medicare y Mucho Más (MMM), hemos podido ofrecer unos días de alegría con actividades educativas y cernimientos, que beneficiarán la salud de nuestros participantes. Además, este campamento nos inspira a seguir sirviendo con amor y vocación”, añadió la doctora Bárbara Segarra, decana de EPS.

”En MMM estamos sumamente comprometidos con la Escuela de Profesiones de la Salud y con el Recinto de Ciencias Médicas. Este campamento de Vida y Salud es reflejo de nuestro compromiso social de promover el bienestar físico y emocional con los adultos mayores. Creemos en el valor que ellos tienen y buscamos cómo proveerles las herramientas para que se sientan bien, y qué mejor que este campamento y esta colaboración que estamos haciendo desde el año pasado con la Escuela de Profesiones de la Salud para hacerlo posible”, indicó el Lcdo. Orlando González, Presidente de MMM.

Durante el campamento a los participantes se les ofrecen pruebas de salud médicas tales como cernimiento de problemas de tragado, visual, auditivo y de balance, y pruebas de glucosa libre de costo. Además, a lo largo del día se realizan actividades físicas y orientaciones sobre cómo mantener una vida saludable, productiva y entretenida en la edad de oro.

“Estas actividades mejoran el ánimo de los participantes de estos grupos, lo hemos podido comprobar con los programas comunitarios que tenemos. Esta iniciativa une a la academia y a la empresa privada con un mismo fin”, concluyó González.

Este año, 30 adultos mayores entre las edades de 70 a 90 años participan del campamento donde también se ofrecen talleres de expresión artística a través de la pintura, clases de aeróbicos presentados por los entrenadores del programa comunitario Patitas Calientes de MMM, talleres de comunicación efectiva, talleres de siembra, conferencias de manejo de dolor, entre otros.