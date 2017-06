Inaugura Puerto Rico International Piano Festival 2017

El Puerto Rico International Piano Festival 2017 se llevará a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico del 23 de junio al 2 de julio, informó su fundador y director musical, el pianista José Ramos Santana.

Este festival reúne a estudiantes y profesores de Japon, China,Corea, USA, Rusia, Polonia, Israel y Puerto Rico. La facultad son miembros de prestigiosas escuelas de música tales como, New England Conservatory, Boston, New York University, Manhattan School of Music, Juilliard School en Nueva York, Catholic University of America y Levine School, ambas de Washington DC.

De Puerto Rico participaran 6 estudiantes, 4 del Conservatorio de Música, y 2 del profesor Hector Ledoux. Estos estudiantes son becados gracias a la labor de recaudación de fondos que se ha llevado acabo y la generosa aportación de personas y entidades locales.La idea es estimular el talento pianístico de la isla, y exponerlos a estudiantes y facultad de nivel internacional.

Son 10 días de un intenso entrenamiento que incluye clases privadas, clases magistrales, charlas ilustradas,recitales de la facultad, y culmina con 2 recitales de estudiantes, en los cuales los estudiantes, tiene laopción de ser considerados para el premio del Steinway Society de Puerto Rico Award. Este premio consiste en $500 y un recital en la sede del Steinway Society de Puerto Rico en el Gallery Inn del Viejo San Juan.

El Puerto Rico International Piano Festival es una corporación sin fines de lucro y cuenta con el apoyo del Conservatorio de Música y el Steinway Society de Puerto Rico.

El festival es abierto al público y se aceptan también donaciones.

La página web es www.prpianofest.com . Se incluye el calendario del festival.

Para mayor información se pueden comunicar con José Ramos Santana a: jramos7943@aol.com y al telf. 917-521-2013