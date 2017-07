Estudiante de la UPR representará a Puerto Rico en China

La estudiante Rocío del Mar Avilés Mercado ganó el Premio Especial de Habilidad y Creatividad en la Investigación Científica que otorga la Asociación China para la Ciencia y Tecnología.

Los nervios y la emoción no la dejaban pararse de su silla. Rocío del Mar Avilés Mercado todavía se conmociona al recordar el momento en que la nombraron durante las premiaciones de la Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) en California durante mayo pasado. La joven de 17 años no podía creer que había sido la ganadora del Premio Especial de Habilidad y Creatividad en la Investigación Científica que otorga la Asociación China para la Ciencia y Tecnología (CAST, por sus siglas en inglés).

Esta es la primera vez que un estudiante de Puerto Rico gana este premio. Avilés Mercado irá a China durante agosto para participar en la edición número 32 del China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC). La investigación que la catapultó a China, y que elaboró en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), se titula La localización subcelular de HuR es afectada por la fosforilación de p38 MAPK en Células-T activadas. Mediante esta, se logró esclarecer el rol de p38 en la localización subcelular de HuR.

“Yo lo que quise ver es el comportamiento de esa proteína, porque esto es crucial para la regulación de los mensajeros que contienen elementos ricos en adenina y uracilo, que son de importancia biomédica en enfermedades inflamatorias como el Alzhéimer, el Cáncer y la Esclerosis Lateral Amiotrófica”, explicó la estudiante de nuevo ingreso en el campus riopedrense.

Además de presentar su investigación ante químicos chinos, la joven está contenta por conocer otros estudiantes que al igual que ella participarán de ese certamen de innovación tecnológica y científica para adolescentes, al otro lado del mundo, y de poder intercambiar ideas y culturas.

“Espero que sea algo nuevo que me abra puertas, porque ellos también me ofrecieron conocer las universidades, para ver si me puedo quedar estudiando. Yo sinceramente quiero estudiar en Puerto Rico y fui aceptada en Río Piedras y me quiero quedar aquí. Pero si se me presenta la oportunidad de estudiar de intercambio, me gustaría ir a ver para luego contar lo que hay y, así, poder enseñarles a los de acá”, compartió Avilés Mercado.

La investigadora en ciernes trabajó largas horas durante el verano pasado, junto de la mano del Dr. Carlos I. González, María Duque Osorno y Dina Bracho Rincón, para la regulación de los ARNm. Esa oportunidad de trabajar con expertos de la ciencia le surgió a través del Programa SEED de la Facultad de Ciencias Naturales y la Sociedad Química de los Estados Unidos (ACS, por sus siglas en inglés). SEED es un programa de internado muy competitivo que les permite a estudiantes de escuela superior sumergirse en una experiencia universitaria de investigación. Anualmente, el Programa SEED (Summer Research Internship Program for Economically Disadvantaged High School Students) recibe sobre 100 solicitudes, pero solo se escogen entre 12 a 14 estudiantes, ya que el programa se financia a través de donaciones.

La joven, quien decidió quedarse a estudiar en Puerto Rico gracias al poema “Los cerebros que se van y el corazón que se queda” de la escritora Magali García Ramis, recordó cómo durante el verano pasado, con tan solo 16 años, dejó temporeramente a su familia en Barranquitas para hospedarse en Río Piedras. La emoción de haber sido escogida para participar del Programa SEED era evidente, pero no quitaba el hecho de que estaría viviendo sola por ocho semanas. Más aún, no tenía idea de todas las oportunidades que le iban a surgir.

Por su parte, la Dra. Ingrid Montes González, coordinadora del Programa SEED, destacó que Avilés Mercado ha sido ejemplo de valentía para enfrentar cualquier reto. “Con su compromiso, dedicación e inteligencia guiada por su mentor, el Dr. Carlos González y las estudiantes graduadas, ha logrado poner el nombre de Puerto Rico muy en alto, no solo a nivel local sino también a nivel internacional,” declaró la investigadora y profesora de química, de la Facultad de Ciencias Naturales.

La joven barranquiteña presentó la investigación elaborada bajo el Programa SEED en la Feria Científica Distrital y la Regional, en donde obtuvo primer lugar en la Categoría de Biología Molecular y Celular. Esos triunfos la llevaron a la fase final de la competencia, en la cual consiguió un pase para representar a Puerto Rico en la Intel ISEF, en la cual participaron 1,778 estudiantes de 78 países.

La joven agradeció la oportunidad que ha tenido de participar en varias ediciones del Programa SEED, ya que eso le ha abierto muchas puertas. Asimismo, Avilés Mercado destacó que “lo mejor de todo este internado es que uno tiene la oportunidad de conocer personas que se han destacado en el campo de las ciencias y que se convierten en parte de tu familia y, también, uno hace amigos y conoce personas de otros países”.