CINE | WAR FOR THE PLANET OF THE APES

War for the Planet of the Apes es una nueva contribución a la serie iniciada en el año 1961 con Planet of the Apes. La misma en el siglo 21 en que nos encontramos ha tenido varias secuelas. Esta cinta que reseñamos continúa las aventuras o más bien las desventuras sufridas por el simio César. En esta, su personaje prosigue su lucha contra los seres humanos, iniciada en 2014 en Dawn of the Planet of the Apes.

En esta ocasión César y sus primates enfrentan a la persecución desatada contra ellos por un coronel del ejercito norteamericano, cuyo propósito es destruir a estos animales, tan inteligentes que algunos de ellos, con César a la cabeza, se expresan en inglés mientras este personaje, protagonista del filme, intenta vengarse del coronel al que considera responsable de la presunta muerte de su compañera y del hijo de ambos.

Emprende así un viaje sumamente riesgoso, acompañado tan solo por pocos de sus compañeros de especie, entre ellos Maurice. Busca tomar venganza del que le infligió tanto daño y en el camino suceden cosas insólitas como el encuentro con una niña, Nova, a la que unen al pequeño grupo. Ella se convierte en la ocasión para que aflore en la cinta un pasaje presidido por la bondad, demostrada por Maurice hacia la pequeña. Se trata de una situación, rara por demás, en un filme de esta clase.

César, descubierto por las huestes del coronel, pasa a ser su prisionero y se le somete a terribles maltratos en el campo de concentración en que se mantienen a todos los simios. Su liberación, sin embargo, se logra gracias a los esfuerzos de Maurice y la niña, lo que permite un final de tipo apocalíptico en el que intervienen todo tipo de fuerzas.

La cinta resulta interesante de ver por su camarografía que revela a los espectadores un panorama de quietud, donde reina suprema la soledad, sólo interrumpida por los excesos brutales de las tropas. En ese panorama, por ser invierno, se imponen los paisajes nevados. Esas composiciones, debidas a Michael Seresin, se vuelven lo mejor de la cinta, cuyo argumento combina elementos tomados del western (tema de la venganza) con situaciones que emparentan con escenas análogas procedentes de aquellos filmes que reflejaban los horrores de los campos de concentración de los nazis, durante la segunda guerra mundial.

War for the Planet of the Apes combina lo absurdo con lo muy realista y revela una vez más el talento histriónico de Andy Serkis, intérprete que asume el rol central de César, en tanto que Woody Harrelson se convierte en su opositor, ese coronel sicópatico que se vuelve el formidable antagonista de César y el resto de los simios que luchan por sobrevivir.