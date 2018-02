Sensación de críquet Anjum Chopra sobre la igualdad de genero en la radiodifusión deportiva

La UNESCO conversó con Anjum Chopra sobre sus experiencias como mujer locutora en India. Anjum Chopra tiene varias primicias en su haber, incluyendo la de ser la primera mujer jugadora de críquet en comentar los partidos masculinos de este deporte y la primera jugadora india que marcó un century en un partido internacional One day international (ODI). Se mueve con la mayor comodidad como comentarista, entrenadora y selectora.

El comentario del críquet está principalmente dominado por los hombres ¿cómo fue romper esa barrera?

Los medios e incluso la audiencia lo aceptaron de manera muy positiva. En términos de cómo tomaron el hecho los hombres… bueno, fue más variado. Para empezar algunos se preguntaban por qué una mujer se encuentra aquí y qué es lo que puede aportar.

Siempre sentí que si me habían encomendado la tarea de hacer algo, debía hacerla en la medida de mis capacidades y de las capacidades que realmente se esperan de mí como locutora. Por lo tanto, nunca lo he visto como algo masculino o femenino. Siempre he considerado el deporte como de género neutro.

Como mujer comentarista, ¿alguna vez se consideró encasillada en estereotipos?

Los comentaristas masculinos obtienen una ligera ventaja porque todavía se considera que una voz masculina hablando de un deporte es probablemente mejor que una voz femenina que habla sobre el mismo tema, o se supone que es algo que a la gente le agrada más escuchar. Muy pocas personas lo han proclamado.

Estoy diciendo que no mucha gente, repito, hasta ahora muy pocas personas se han atrevido decir: “OK, no importa si la voz es masculina o femenina, es la voz de alguien que sabe de críquet”. Así que no voy a decir que se produjeron muchos cambios, aunque algo sí cambio, pero es una mejora que dura un cierto periodo de tiempo, ya que después de todo eres un deportista.

Luego está la cobertura mediática y allí las cosas tienden a mejorar en lugar de ir cuesta abajo. Porque, hay que reconocer que después de la Copa Mundial Femenina, ciertamente las cosas han mejorado en gran medida. Al menos ahora, de un promedio de diez personas –antes seis nunca habían sabido que existía el críquet femenino– dos dirían: “Sí, hemos oído hablar, pero no conocemos sus nombres”.

Ahora el número ha cambiado, ahora, seis personas dirán definitivamente, “Sí, sabemos que las mujeres juegan al críquet” y, de ellas, pueden ser dos o tres las que podrían decir el nombre de la capitana de un equipo o de algunas jugadoras.

Muchas personas quedaron definitivamente capturadas después de la Copa Mundial de Críquet de 2017, que se disputó en Inglaterra, en gran medida por el hecho de que el equipo femenino de India jugó la final y esa final fue televisada. Mucha gente cambió de opinión. Creo que los medios han desempeñado un papel formidable en la mejora de la forma en que la gente mira el críquet femenino o los deportes femeninos en el mundo. Si lo ves en los últimos cinco o seis años, los deportes y las mujeres en los deportes han surgido realmente de manera importante.

La gente ha comenzado a reconocer y darse cuenta de que es importante que las mujeres practiquen deportes, porque los medios han podido destacarlo de la mejor manera. Así que sí, creo que los medios han tenido un papel importante.

Puedo ser una campeona mundial en mi propia sociedad, pero si los medios no lo cubren o no lo escriben, nadie en el mundo sabrá realmente que soy una campeona mundial. Ese es el tipo de impacto, el papel de los medios. Entonces, yo diría que sí, sigan apoyando los deportes, sigan respaldando los deportes femeninos y sigan hablando y escribiendo sobre ellos.

¿Cuál es su mensaje para el Día Mundial de la Radio 2018, que se celebrará el 13 de febrero?

Sigan escuchándome, sigan pidiéndome que venga y dialogue en el Día Mundial de la Radio con la UNESCO. Me encantará hacerlo y seguir viendo mujeres en los deportes.